В США создали аттракцион с «расстреляй бин Ладена»

{1-} Бывший американский морской котик Лари Ятч решил заработать на ликвидации главы «Аль-Каиды» Усамы бин Ладена и воссоздал убежище самого известного террориста в мире, в тире, расположенном в городе Нью-Хоп в штате Миннесота, пишет газета Daily News.

Каждый желающий, заплатив 325 долларов, может пойти туда и расстрелять из автомата, стреляющего красящими шариками «террориста номер 1», сообщает РИА Новости.

Все это сопровождается приближенным к реальному инструктажем, который проводит Ятч, а также командами инструктора, которые дают «морским котикам» при ведении ими настоящих операций. За последние четыре месяца предложение «убить» главу «Аль-Каиды» соблазнило 137 человек.

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По словам самого создателя игры, его идея - это не только шоу и развлечение, но и определенное обучение людей основам самозащиты с оружием в руках.

«Есть люди, которые немного боятся оружия, или не очень-то чувствуют себя психологически комфортно, если им приходится драться с кем-то. Вот в жизни таких людей мы можем совершить серьезные изменения», - сказал бывший «морской котик».

Ранее «Главред» сообщал, что Усама бин Ладен, на которого США возложили ответственность за организацию террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года, был убит в ночь на 2 мая 2011 года в ходе операции американского спецназа в доме близ пакистанского города Абботабад. Тело бен Ладена, по сообщению Вашингтона, было сброшено в море. В его ликвидации принимали участие бойцы ССО ВМС США.

фото: warriorpublications.wordpress.com

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