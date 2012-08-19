Психопат угрожал повторить в Киеве днепропетровские теракты

{1-} В воскресенье, 19 августа, в Кагарлыке Киевской области в милицию позвонил неизвестный, который пообещал устроить в Киеве теракты, аналогичные взрывам в Днепропетровске.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МВД.

Принятыми мерами было установлено, что это ложное сообщение из хулиганских побуждений сделал 44-летний житель Днепродзержинска Днепропетровской области, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее «Главред» сообщал, что в Днепропетровске произошла серия взрывов, от которых пострадало более 30-ти человек. Четыре человека, подозреваемые в организации взрывов, арестованы и проходят по статье «терроризм».

фото: most-dnepr.info

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