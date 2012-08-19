В Пакистане за сожжение Корана арестована 11-летняя девочка

{1-} В Пакистане полиция арестовала 11-летнюю девочку-христианку, которую обвинили в сжигании страниц из Корана.

Представители христианской общины утверждают, что у девочки синдром Дауна. Она была арестована по требованию разъяренной толпы, угрожавшей поджечь дома местных христиан на окраине пакистанской столицы Исламабада, сообщает BBC.

Семья девочки и ее близкие покинули свои дома в целях безопасности.

По законам Пакистана, которые многие считают спорными, человек может быть заключен в тюрьму пожизненно за преднамеренное осквернение Корана. Многие из тех, кто обвинялся в богохульстве, были убиты разъяренными гражданами.

Ранее «Главред» сообщал, что в соседнем Афганистане на авиабазе «Баграм»солдаты сил международной коалиции сжигали копии Корана, из-за чего сотни афганцев устроили массовые беспорядки, в результате которых один человек погиб и более 20-ти получили ранения. Президент США Бараку Обаме пришлось извиниться за позорную выходку своих солдат.

фото: pndo.org

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