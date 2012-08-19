Ассанж наконец-то появился на публике и даже заступился за Pussy Riot

В воскресенье, 19 августа, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж впервые за два месяца появился на публике, выступив с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне.

Как говорится в текстовой трансляции на сайте The Guardian, австралиец появился на балконе около 14.20 по местному времени (16.20 по Киеву), сообщает Lenta.ru.

Ассанж поблагодарил Эквадор, предоставивший ему политическое убежище, и другие латиноамериканские страны, а также всех своих сторонников. «Я сейчас здесь, потому что я не могу быть там, с вами», - сказал основатель WikiLeaks.

Ассанж призвал президента США Барака Обаму прекратить «охоту на ведьм» - уголовное преследование людей, причастных к деятельности WikiLeaks - и освободить предполагаемого информатора проекта Брэдли Мэннинга. Мэннингу, если его признают виновным в разглашении государственной тайны, грозит смертная казнь.

Австралиец назвал Мэннинга «политическим заключенным номер один», а затем прокомментировал приговор участниц российской панк-группы Pussy Riot, осужденных 17 августа на два года колонии. «В притеснении есть единение. В ответ должно быть абсолютное единение и решительность», - сказал Ассанж.

Спустя 10 минут основатель WikiLeaks покинул балкон, скрывшись в здании посольства.

Ранее «Главред» сообщал, что Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с 19 июня, когда Великобритания постановила экстрадировать его в Швецию. В скандинавской стране австралийца ожидают обвинения в изнасиловании. Сторонники Ассанжа называют дело против него сфабрикованным, а сам основатель WikiLeaks опасается, что Стокгольм выдаст его США. В США австралийцу грозят обвинения в раскрытии государственной тайны.

фото: стоп-кадр The Guardian

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