В Хорватии вооруженная женщина ограбила банк

{1-} В субботу, 18 августа, вооруженная налетчица в темных очках ворвалась в одно из отделений Сплитского банка в столице Хорватии - Загребе и украла 360 тысяч кун (около 50 тысяч евро), сообщает местная полиция.

По информации интернет-портала Index.hr, грабительница разоружила охранника, угрожая ему пистолетом, и заперла его в туалете вместе с сотрудником банка и посетителем. После этого она вынудила другую сотрудницу банка выдать ей деньги, сообщает РИА «Новости».

Набив сумку купюрами, преступница удалилась в неизвестном направлении.

Полиция сообщила приметы нападавшей: на вид 40 лет, рост 170 сантиметров и темные волнистые волосы. Задержать грабительницу пока не удалось.

Ранее «Главред» сообщал, что в Одессе было ограблено отделение банка, расположенное в поликлинике санатория «Куяльник». Воры с помощью дрели и пилы выломали часть стены помещения, вскрыли сейф и забрали оттуда наличные. При этом, помещение было оборудовано сигнализацией, однако преступники успели скрыться до приезда сотрудников охранной фирмы, выехавших на вызов.

фото: index.hr

Новости по теме:

В Хорватии гидросамолет приводнился на головы отдыхающих

Вооруженный налетчик пытался ограбить банк в Киеве

В Киевской области ограбили банк на тысячу гривен

В Одессе с помощью дрели и пилы ограбили банк