Посол США возмущен приговором Луценко: нарушена презумпция невиновности

{1-} Посол США в Украине Джон Теффт считает, что в деле экс-министра внутренних Юрия Луценко суд допустил многочисленные злоупотребления, нарушив его право на презумпцию невиновности.

Об этом дипломат заявил в своей статье для zn.ua.

«Совсем недавно суд (Европейский суд по правам человека – Ред.) признал незаконным досудебный арест и содержание под стражей Юрия Луценко, бывшего министра внутренних дел. В своем вердикте суд не только признал обращение с Луценко незаконным, но и остро раскритиковал обвинение, судебный процесс и апелляционный суд за злоупотребления досудебными процедурами», — отметил Теффт.

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По словам посла США, Европейский суд считает «особенно тревожным» то, что одной из главных причин содержать Луценко для обвинения и суда была попытка предотвратить его публичные выступления о своей невиновности и с критикой следствия. «Такое обоснование досудебного ареста сразу предполагает виновность подозреваемого и прямо противоречит конституционно гарантированной презумпции невиновности», — подчеркнул дипломат.

«Это именно тот тип неправильного обоснования, который можно ожидать от системы судоустройства, построенной под обвинения и исходящей из того, что полиция и прокуроры никогда не ошибаются и от них не следует требовать доказывать правомочия их действий; в соревновательной системе уголовного судопроизводства такое обоснование даже представить себе нельзя», — отметил он.

Ранее «Главред» сообщал, что Печерский райсуд Киева приговорил Луценко к двум годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение 3-х лет.

фото: news.liga.net

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