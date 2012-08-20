Прошел 6-тур чемпионата Украины по футболу. Видеообзор всех игр

{1-} В минувшие выходные в Украине состоялись поединки 6-го тура украинской Премьер-лиги. Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших игр.

Премьер-лига Украины. 6 тур

Донецкий "Шахтер" разгромил в последнем матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу одесский "Черноморец" со счетом 5:1 и вышел на первое место в турнирной таблице.

В драматическом матче 6-го тура украинской Премьер-лиги луцкая «Волынь» сыграла вничью с луганской «Зарёй» со счётом 2:2

Волынь (Луцк) – Заря (Луганск) – 2:2

Голы: Пилипчук, 32 (1:0); Лопес, 54 (2:0); Идахор, 80 (2:1); Грицай, 87 (2:2).

Предупреждения: Шиков, 12; Аржанов, 16; Иванов, 45 – Игнятьевич, 45+3; Шуньич, 78; Белый, 90+1.

Удаления: Шиков, 82 – Игнятьевич, 74.

Львовские «Карпаты» в меньшинстве обыграли запорожский «Металлург» со счётом 2:1 в матче шестого тура украинской Премьер-лиги.

«Говерла» осталась без очков, а харьковский «Металлист» смог реабилитироваться за последние неудачи.

«Говерла» - «Металлист» 0:3

Голы: Кристальдо, 16, 81 (с пенальти), Виллиан Гомес, 30

«Говерла»: Бабенко, Малишич, Гибалюк, Елисеев, Одонкор, Райчевич, Печенкин (Балафас, 41), Трухин, Меликян, Мищенко (Тришович, 71), Микуляк (Лопес, 58)

«Металлист»: Горяинов, Шарпар, Папа Гуйе, Торсильери, Пшеничных (Ребенок, 53), Шелаев, Шавьер, Бланко (Фининьо, 71), Соса, Виллиан (Торрес, 80), Кристальдо

Предупреждены: Гибалюк, Малишич, Меликян – Бланко

Кривбас (Кривой Рог) - Днепр (Днепропетровск) - 0:0



Предупреждение: Шершун (12); Лобжанидзе (28); Лисицкий (72) - Денисов (16); Мазух (18); Джулиано (21)



Удален: Мазух (88)



Кривой Рог, стадион Металлург. Начало матча: 17:30



Кривбасс: Штанько - Лобжанидзе, Шершун, Петров, Федорив (Балич, 70), Валеев, Дедечко, Лисицкий, Канкава, Бартулович, Самодин (Еслинек, 46)Главный тренер: Олег Таран



Днепр: Лаштувка - Мандзюк, Мазух, Одибе, Денисов (Стринич, 46), Ротань, Джулиано, Олейник (Алиев, 46), Коноплянка, Матеус, Калинич

«Ворскла» сумела взять три очка в поединке с «Динамо» и прервать победную серию киевлян.

«Ворскла» - «Динамо» 1:0

Гол: Громов, 25

«Ворскла»: Долганский, Даллку, Красноперов, Сапай, Селин, Чеснаков, Маркоски (Лиетава, 77), Кривошеенко (Чичиков, 61), Громов (Ткачук, 69), Безус, Янузи

«Динамо»: Коваль, Данило Силва (Ярмоленко, 60), Бетао, Михалик, Тайво, Вукоевич (Гармаш, 46), Дуду, Гусев, Раффаэл, Милевский, Рубен (Идейе, 46)

Предупреждены: Янузи, Сапай, Долганский, Даллку

Металлург Д – Таврия 1 : 1

Арсенал – Ильичевец 2:1

фото: pfl.ua. видео: youtube.com

Новости по теме:

«Карпаты» в меньшинстве обыграли запорожский «Металлург»

Премьер-лига: «Металлист» в гостях крупно огорчил «Говерлу»

«Кривбасс» - «Днепр»: красивый футбол без голов

«Ворскла» сенсационно обыграла «Динамо»: видео гола

Премьер-лига: «Арсенал» на последних минутах победил «Ильичевец»