В Украине растет спрос на валюту

{1-} В связи с ожиданием девальвации гривны, которое многие эксперты склонны считать исключительно психологическим фактором, на валютном рынке Украины сложилась сложная ситуация.

Неудовлетворенный спрос на валюту заставил НБУ продать из резервов максимальную в этом году сумму — $1,2 млрд. Эксперты прогнозируют, что в августе-сентябре валюту все так же будут скупать, а значит, осенью у крупных игроков может не остаться гривневых средств, чтобы оказывать давление на курс, пишет Коммерсантъ Украина.

Высокий спрос на иностранную валюту продолжает давить на международные валютные резервы Украины. В июле они выросли всего на $761 млн и достигли $30,07 млрд, сообщили вчера в Нацбанке. Директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвост признал, что это произошло благодаря поступлению средств от размещения правительством пятилетних евробондов на $2 млрд.

Если бы правительство не вышло на внешний рынок заимствований, резервы в июле вновь бы уменьшились, поскольку Нацбанк активно продавал иностранную валюту на межбанке. Чтобы погасить неудовлетворенный спрос на безналичную валюту, НБУ пришлось потратить $1,24 млрд из резервов. В том числе регулятор продавал валюту НАК "Нафтогаз Украины" для расчетов с "Газпромом" за поставленный российский газ, однако эта сумма не разглашается.

Отрицательное сальдо операций НБУ на межбанке в $1,24 млрд оказалось самым значительным с октября 2011 года, когда центробанк продал валюты на $1,48 млрд больше, чем купил.

Объем торгов долларами в июле на межбанке в $17,7 млрд оказался максимальным с 2010 года. Участники рынка констатируют, что повышенный спрос на иностранную валюту формируется сейчас одним фактором — ожиданием девальвации гривны в период парламентской избирательной кампании.

"Реализуются ожидания населения и рынка относительно осенней девальвации гривны. Нацбанк удерживает курс, но клиенты банков продолжают скупать валюту. Учреждения повышают ставки по депозитам в гривне, но портфели вкладов не только не растут, а даже происходит отток,— говорит казначей—член правления "Дочернего банка Сбербанка России" Дмитрий Золотько.— Сейчас период затишья из-за отпусков. Своими решительными действиями Нацбанк снизил отрицательные ожидания, но проблема окончательно не решена".

По информации НБУ, в мае население купило у банков на $526 млн больше, чем продало, а в июне — на $740 млн. Данные за июль пока еще не обнародованы.

Спрос на валюту начал формироваться еще весной и останется высоким до выборов.

"В мае для этого были реальные предпосылки: правительство погасило госбумаги (на 2 млрд грн.— ред.), которыми владели нерезиденты, впоследствии выводившие валюту за рубеж. Валюта нужна была также для выплаты дивидендов. Однако к этому процессу быстро подключились другие игроки — население, импортеры,— говорит казначей одного из крупнейших банков.— Давление будет сохраняться и в августе. Мы не ожидаем резкого падения курса, потому что к осени уже не должно остаться крупных игроков с большими объемами гривны. Все, кто хотел купить валюту, сделают это до начала осени. Главное, чтобы не началась паника населения, которое может начать забирать гривневые депозиты и покупать на них валюту". Валютный индикатор за май-июль снизился на 6,8-6,9 коп. (-1%) — до 8,099-8,105 грн/$.

Чтобы не допустить падения резервов в этих условиях, правительство будет искать альтернативные источники валюты.

"Сейчас ведется работа по наполнению резервов — президент подписал закон о госгарантиях по сделкам с Китаем на $3 млрд, но приток средств произойдет не скоро. Если говорить о действиях Нацбанка, то во втором полугодии будет проходить продажа валюты на рынке, и резервы будут уменьшаться",— отмечает Дмитрий Золотько. Эксперты считают, что потребность в валюте может быть компенсирована частными инвесторами.

"Учитывая тенденции расширения дефицита счета текущих операций, а также предстоящие выплаты по внешним долгам, вряд ли стоит ожидать положительного сальдо интервенций НБУ в августе-сентябре,— отмечает экономист Ирина Пионтковская.— Приток валюты может быть обеспечен за счет валютных заимствований правительства, частного сектора или покупки населением валютных финансовых инструментов, в том числе внедряемых валютных казначейских обязательств".

Как сообщал Главред ранее, лучший вариант хранения личных сбережений – в трех валютах одновременно – рублях, евро и долларах.

Такой совет россиянам дал экономист Евгений Ясин.

«Я могу поделиться своим опытом. Свои не очень значительные накопления я поделил на три части: на доллары, на евро и на рубли, и храню во всех валютах, примерно поровну. Поскольку я не работаю на финансовых рынках, не слежу за их динамикой, и денег не так много. Я считаю, что обычный гражданин примерно так и должен поступать», - сказал он.

фото:jaloba.net

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