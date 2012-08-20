В Украине растет спрос на валюту

20 августа 2012, 08:15

 

{1-} В связи с ожиданием девальвации гривны, которое многие эксперты склонны считать исключительно психологическим фактором, на валютном рынке Украины сложилась сложная ситуация.

Неудовлетворенный спрос на валюту заставил НБУ продать из резервов максимальную в этом году сумму — $1,2 млрд. Эксперты прогнозируют, что в августе-сентябре валюту все так же будут скупать, а значит, осенью у крупных игроков может не остаться гривневых средств, чтобы оказывать давление на курс, пишет  Коммерсантъ Украина.

Высокий спрос на иностранную валюту продолжает давить на международные валютные резервы Украины. В июле они выросли всего на $761 млн и достигли $30,07 млрд, сообщили вчера в Нацбанке. Директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвост признал, что это произошло благодаря поступлению средств от размещения правительством пятилетних евробондов на $2 млрд.

Если бы правительство не вышло на внешний рынок заимствований, резервы в июле вновь бы уменьшились, поскольку Нацбанк активно продавал иностранную валюту на межбанке. Чтобы погасить неудовлетворенный спрос на безналичную валюту, НБУ пришлось потратить $1,24 млрд из резервов. В том числе регулятор продавал валюту НАК "Нафтогаз Украины" для расчетов с "Газпромом" за поставленный российский газ, однако эта сумма не разглашается.

Отрицательное сальдо операций НБУ на межбанке в $1,24 млрд оказалось самым значительным с октября 2011 года, когда центробанк продал валюты на $1,48 млрд больше, чем купил.

Объем торгов долларами в июле на межбанке в $17,7 млрд оказался максимальным с 2010 года. Участники рынка констатируют, что повышенный спрос на иностранную валюту формируется сейчас одним фактором — ожиданием девальвации гривны в период парламентской избирательной кампании.

"Реализуются ожидания населения и рынка относительно осенней девальвации гривны. Нацбанк удерживает курс, но клиенты банков продолжают скупать валюту. Учреждения повышают ставки по депозитам в гривне, но портфели вкладов не только не растут, а даже происходит отток,— говорит казначей—член правления "Дочернего банка Сбербанка России" Дмитрий Золотько.— Сейчас период затишья из-за отпусков. Своими решительными действиями Нацбанк снизил отрицательные ожидания, но проблема окончательно не решена".

По информации НБУ, в мае население купило у банков на $526 млн больше, чем продало, а в июне — на $740 млн. Данные за июль пока еще не обнародованы.

Спрос на валюту начал формироваться еще весной и останется высоким до выборов.

"В мае для этого были реальные предпосылки: правительство погасило госбумаги (на 2 млрд грн.— ред.), которыми владели нерезиденты, впоследствии выводившие валюту за рубеж. Валюта нужна была также для выплаты дивидендов. Однако к этому процессу быстро подключились другие игроки — население, импортеры,— говорит казначей одного из крупнейших банков.— Давление будет сохраняться и в августе. Мы не ожидаем резкого падения курса, потому что к осени уже не должно остаться крупных игроков с большими объемами гривны. Все, кто хотел купить валюту, сделают это до начала осени. Главное, чтобы не началась паника населения, которое может начать забирать гривневые депозиты и покупать на них валюту". Валютный индикатор за май-июль снизился на 6,8-6,9 коп. (-1%) — до 8,099-8,105 грн/$.

Чтобы не допустить падения резервов в этих условиях, правительство будет искать альтернативные источники валюты.

"Сейчас ведется работа по наполнению резервов — президент подписал закон о госгарантиях по сделкам с Китаем на $3 млрд, но приток средств произойдет не скоро. Если говорить о действиях Нацбанка, то во втором полугодии будет проходить продажа валюты на рынке, и резервы будут уменьшаться",— отмечает Дмитрий Золотько. Эксперты считают, что потребность в валюте может быть компенсирована частными инвесторами.

"Учитывая тенденции расширения дефицита счета текущих операций, а также предстоящие выплаты по внешним долгам, вряд ли стоит ожидать положительного сальдо интервенций НБУ в августе-сентябре,— отмечает экономист Ирина Пионтковская.— Приток валюты может быть обеспечен за счет валютных заимствований правительства, частного сектора или покупки населением валютных финансовых инструментов, в том числе внедряемых валютных казначейских обязательств".

Как сообщал Главред ранее, лучший вариант хранения личных сбережений – в трех валютах одновременно – рублях, евро и долларах.

Такой совет россиянам дал экономист Евгений Ясин.

«Я могу поделиться своим опытом. Свои не очень значительные накопления я поделил на три части: на доллары, на евро и на рубли, и храню во всех валютах, примерно поровну. Поскольку я не работаю на финансовых рынках, не слежу за их динамикой, и денег не так много. Я считаю, что обычный гражданин примерно так и должен поступать», - сказал он.

фото:jaloba.net

Новости по теме:

Названы главные угрозы кризиса для Украины

Украинцы стали меньше тратить денег на компьютеры: боятся кризиса

Юань станет национальной резервной валютой Украины – эксперт

Эксперты назвали главную угрозу для экономики Украины

Эксперт: личные сбережения лучше хранить в трех валютах

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
10:00
Начался чат с протоиереем Георгием Коваленко
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
01:05
Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео Видео
00:42
«Россия не отказалась от агрессии на море»: в ВМС восстановят флот для отпора РФ
00:16
У Порошенко прокомментировали заявление о сотрудничестве с Манафортом Видео
00:03
Внучка королевы Елизаветы II обнажила грудь на пляже Ибицы: появились откровенные фото Фото
07 августа, вторник
23:26
В метро Киева под крики прохожих бездомная укусила котенка: опубликовано видео Видео
22:53
Убитые в Африке российские журналисты успели снять базы «Вагнера»
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять