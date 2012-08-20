Мельниченко освободили благодаря США, но снова могут арестовать

{1-} Экс-майора госохраны Николая Мельниченко выпустили из тюрьмы благодаря подтверждению США, что он находится под программой защиты свидетелей. Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук, пишет газета «Сегодня».

"Итальянские власти сочли нецелесообразным дальше держать Мельниченко в тюрьме, поскольку адвокат представил документы о предоставлении Николаю Соединенными Штатами политубежища и включении в программу защиты свидетелей", — отметил Полищук.

"Нацбюро Интерпола Италии сообщило украинским коллегам, что его выпускают из-под стражи, но процесс экстрадиции в Украину не приостанавливается. Таким образом, его могут вновь арестовать, если будут найдены для этого юридические обоснования", - добавил он.

Некоторые из бывших коллег Мельниченко по службе в УГОУ отмечают, что перспективы у него действительно не самые радужные.

"Коле только казалось, что его не ищут. До окончания досудебного следствия по его делу №676 прокурор ГПУ вынес постановление о применении предупредительного ограничения в виде запрета покидать Украину, — говорит один из офицеров спецслужбы.

"Несмотря на предостережение, Мельниченко дважды — 7 и 21 сентября прошлого года — пытался уехать из страны. И оба раза неудачно. На третий раз ему повезло — удалось оторваться от преследования. Он точно знал, что розыском занимается Департамент контрразведки, и догадывался о возможных последствиях. Поэтому сейчас Колина ситуация достаточно шаткая", - добавил он.

Мельниченко был задержан в итальянском аэропорту, откуда его направили в местную тюрьму. Там Мельниченко просидел 12 дней. Сейчас решается вопрос об экстрадиции в Украину.

Ранее «Главред» сообщал, что экс-майору приходилилось сидеть в одной тюрьме с заключенными, болеющими СПИДом, гепатитом, туберкулезом.

Также напомним, что журналист телеканала ТВі Константин Усов провел беспрецедентное расследование, в котором показал настоящие условия, в которых находятся заключенные Лукьяновского СИЗО. Как оказалось, стены следственного изолятора покрыты грибком, а заключенных кормят каким-то «дерьмом».

фото: wek-com.ua

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