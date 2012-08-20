Политики-звёзды опубликовали свои «скромные» декларации

{1-} После завершения предстоящих выборов в Верховную Раду в украинском парламенте кроме "кнопкодавов" и "тушек" может появиться новый класс - "депутаты-звезды". В этой избирательной кампании партийные списки политсил, желающих побороться за место в Раде, как никогда богаты на звезд спорта, сцены и литературы.

Как и все законопослушные кандидаты в депутаты, наши звёзды опубликовали декларации о своих доходах.Состояние наших звезд в первых пятерках партийных списков вызвали искреннее сожаление сообщает ТСН.ua

В Украине свою искренность, честность и открытость демонстрируют новые охотники за депутатскими мандатами. К тому, что большинство наших топовых политиков и министров прозябают на чиновничьи зарплаты, судя по их декларациям, избиратели уже начали привыкать. Но вот состояние наших звезд в первых пятерках партийных списков вызвали искреннее сожаление.

Если верить декларации, всенародная любимица и второй номер списка Партии Регионов Таисия Повалий не имеет ни жилья, ни земли, ни денег в банках. Певица, чей средний гонорар за концерт эксперты оценивают в 25 тысяч долларов в прошлом году заработала лишь чуть более 3 миллионов гривен. Причем большинство этих денег (2,4 млн грн) поступили не от концертов, а от продажи имущества.

Ну а мировая звезда футбола Андрей Шевченко, второй номер списка партии Натальи Королевской, в футбольном клубе Динамо получил 25 тысяч гривен зарплаты за весь год, судя по декларации. При этом общий его доход в прошлом году составил 13 миллионов гривен. Но среди них - и дивиденды и прибыль от сдачи квартир в аренду.

Интересно, что налоговая уже официально заявила: претензий к Шевченко нет, потому что налогов за прошлый год он заплатил более миллиона гривен.

Каждый партийный босс и спонсор имеет свою квоту на определенное количество мест в проходной части списка. По принципу личной преданности формирует свои роды: парламентарием может стать бизнес-партнер, любимая женщина, водитель, охранник или секретарь. Так, по списку партии власти в парламент снова идет бывший руководитель охраны одного из крупнейших бизнесменов страны, а в ряды объединенной оппозиции влилась Татьяна Донец, которую называют близкой подругой жены спонсора Фронта змин.

В Верховной раде "люди разных профессий" как правило создают неформальную группу лоббистов и делятся опытом в комитете избирателей. Эти люди не будут разрабатывать законопроекты, они будут голосовать или подавать уже разработаные законопроекты. Но если ты имеешь в парламенте группу из 5, а лучше из 10 человек, ты можешь влиять на много вещей в стране и очень неплохо лоббировать интересы собственного бизнеса. Малоизвестные и непубличные депутаты ходят в парламент даже на вечерние заседания и преданно давят кнопки за себя, и за отсутствующих коллег. Из них состоит прослойка кнопкодавов.

Те, кто имеет соответствующую физическую закалку, может проявить себя во фракции еще и бойцом. В прямом смысле этого слова. Те, кто имеют уязвимые места - бизнес или родственные связи, могут пополнить ряды тушек. И партбоссы не против воспользоваться и далеким от политики авторитетом, и зажечь на вершине своего списка "звезду". Наталия Королевская схватила аж две - футболиста Андрея Шевченко и актера Остапа Ступку. Виталий Кличко заручился поддержкой писательницы Марии Матиос. Регионалы в первую пятерку включили певицу Таисию Повалий.

Предыдущий опыт похода "звезд" в политику демонстрирует - быть первым на сцене или в спорте не означает засиять под куполом. Но лишь небольшая часть избирателей понимает, что ее просто пытаются разогреть, большинство - готова поддержать кумиров.

Как ранее сообщал Главред, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты.

После заседания комиссии 18 августа он заявил, что всего зарегистрировано 5771 кандидат в народные депутаты, в том числе 2644 – по партийным спискам и 3127 – в мажоритарных округах.

Кроме того, были зарегистрированы партийные списки 22 партий.

В целом, в парламентских выборах будет принимать участие 89 партий, которые выдвинули кандидатов либо по спискам, либо в одномандатных округах.

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