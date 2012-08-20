В оппозиции вновь зреет переворот из-за списка на выборы - СМИ

{1-} В субботу, 18 августа, ЦИК закончила регистрацию кандидатов в нардепы, однако это не поставило точку в заявочной кампании. Внутри «Батьківщини» готовится попытка пересмотреть результаты ее съезда, утвердившего предвыборный список партии. Об этом со ссылкой на источник во фракции БЮТ сообщает «Сегодня».

Если бунт окажется удачным, в этом списке может не оказаться ни Арсения Яценюка, ни Александра Турчинова.

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Ранее «Главред» сообщал, что пару недель назад появилась информация, что бютовцы, недовольные низким местом в партсписке или вообще отсутствием в нем, группируются вокруг тети Юлии Тимошенко Антонины Ульяхиной, чтобы создать некое объединение «За Тимошенко!». Но Ульяхина тогда это опровергла, да и сам слух выглядел не слишком правдоподобно: на создание новой организации, ее регистрацию и регистрацию кандидатов просто не оставалось времени.

Однако тот план, о котором сообщил источник издания, выглядит куда правдоподобнее — речь идет не о новой структуре, а о перевороте внутри «Батьківщини». Причем козыри в руки «заговорщиков» дал сам Турчинов: 30 июля он объявил, что съезд партии не закрывается и может быть собран в любой момент, потому мандаты делегатов остаются действующими. Так поступили не только в «Батьківщині», но и в Партии регионов: с помощью незакрытого съезда можно держать в узде всех своих кандидатов — в случае чего съезд собирается вновь и исключает проштрафившегося из списка. Неслучайно в «Батьківщині» говорят, что даже люди из первой двадцатки списка чувствуют себя неуверенно.

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