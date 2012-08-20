Колесниченко рассказал, как изменят закон о языках

{1-} Закон "Об основах государственной языковой политики", который действует уже две недели, осенью все-таки будет изменен. Об этом рассказал один из авторов скандального закона, регионал Вадим Колесниченко, он вместе со своим коллегой Сергеем Киваловым внес предложение о ряде правок, пишет газета Сегодня.

Предложения переданы комиссии, которую возглавляет вице-премьер Раиса Богатырева и которая должна подготовить проект изменения закона. Среди правок, которые предлагают Колесниченко и Кивалов, самая существенная - предложение отменить печатание бюллетеней на региональных языках во время общеукраинских выборов.

"Печатая бюллетени в разных местах, мы можем получить обвинения в фальсификации выборов, а это нам ни к чему", - объясняет Колесниченко. Кроме того, в законе хотят выделить определенный срок для изучения местными чиновниками и судьями региональных языков. Также Колесниченко и Кивалов обратились к Богатыревой с предложением расширить состав ее комиссии: "Сейчас в нее входят только представители украиноязычной интеллигенции, мы же предлагаем, чтобы в комиссии была представлена интеллигенция, для которой родными являются русский, венгерский и другие языки".

А вот предложение советника президента Анны Герман поднять барьер, разрешающий вводить региональный язык, с 10% до 20-30% населения, по мнению Колесниченко, не может быть реализовано: "Это предложение направлено против венгерского, румынского и крымскотатарского языков, которые при увеличении барьера потеряют региональный статус - ведь они имеют 10-15% в своих регионах. В этом случае закон об основах языковой политики превратится в закон о русском языке, так как только он получит право на региональный статус. Не думаю, что это правильно".

Больше мнений о законе читайте ЗДЕСЬ: Закон о языках: угроза суржика или повышение грамотности украинцев

Как ранее писал Главред, после подписания Президентом Виктором Януковичем закона "Об основах государственной языковой политики" областные и городские советы востока и юга Украины один за другим узаконивают русский язык в статусе регионального.

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