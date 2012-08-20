Тюремщики не называют дату перевода Луценко в колонию

{1-} Госпенитенциарная служба заявила, что о точном времени перевода экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в исправительную колонию пока не известно.

«Официальное решение суда в следственный изолятор не поступило. Значит, никакие сроки отсчета не начались. Ожидаем пока», - этом помощник главы ГПСУ Игорь Андрушко сообщил «Интерфакс-Украина».

Ранее «Главред» сообщал, что Печерский райсуд Киева 7 февраля 2012 года признал Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Кроме того, 17 августа 2012 года Печерский райсуд признал экс-министра также виновным в халатности при продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка Валентина Давиденко и приговорил к 2 годам ограничения свободы.

После вынесения второго приговора прокурор Виктор Клименко заявил, что оснований для дальнейшего содержания Луценко в следственном изоляторе больше нет, и вскоре экс-министр будет переведен в колонию.

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