Луценко в колонии могут грозить болезни и смерть - правозащитник

{1-} В Менской исправительной колонии для бывших правоохранителей, куда из Лукьяновского СИЗО будет переведен экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, ему могут грозить болезни и даже смерть.

Об этом сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил в комментарии ТСН.

«В моей практике были смерти людей в местах отбывания наказаний, когда осужденных убивали, а говорили, что так произошло из-за состояния здоровья», - говорит Захаров.

Ранее «Главред» сообщал, что Госпенитенциарная служба заявила, что о точном времени перевода Луценко в исправительную колонию пока не известно. «Официальное решение суда в следственный изолятор не поступило. Значит, никакие сроки отсчета не начались. Ожидаем пока», - этом помощник главы ГПСУ Игорь Андрушко.

Напомним, что в Менской колонии отбывает наказание экс-судья Игорь Зварич.

Кроме того, жена экс-министра Ирина Луценко подчеркивала, что серьезное беспокойство вызывает тот факт, что Луценко будет отбывать наказание в колонии для бывших работников правоохранительных органов.

«Ведь в этой колонии отбывают наказания те правоохранители, которые были осуждены во времена пребывания Луценко на должности министра. Это и милиционеры – убийцы журналиста Георгия Гонгадзе, это и известная банда оборотней Гончарова, другие бывшие правоохранители», - напомнила она.

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