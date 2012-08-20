В Нацбанке спрогнозировали повышение цен

{1-} В Национальном банке Украины считают близкую к нулю потребительскую инфляцию оптимальной, однако уверены, что осенью рост цен ускорится. Об этом шла речь на совещании руководства НБУ.

«Участники совещания не исключили некоторого повышения темпов инфляции в последующие месяцы, что может быть связано с сезонными факторами и возможным ускорением роста цен на мировых рынках продовольственных товаров. Также на показатели инфляции в годовом измерении влиять низкая база сравнения прошлого года», — говорится в сообщении НБУ.

При этом, как отмечается, «возможный рост инфляции вследствие действия вышеупомянутых факторов будет достаточно умеренным».

«Показатели потребительской инфляции в Украине (-0,1% с начала года и в годовом измерении) на сегодня является близкими к оптимальным, учитывая влияние сезонного фактора и динамику базовой инфляции (3,1%)», — считают в НБУ.

В совещании в НБУ приняли участие председатель Нацбанка Сергей Арбузов, его заместители Игорь Соркин и Вера Рычаковская, а также руководители структурных подразделений НБУ, в функции которых входят вопросы формирования и реализации денежно-кредитной политики.

Ранее Главред сообщал, что дефляция в Украине в январе-июле-2012 составила 0,1% (к декабрю 2011 года). По сравнению с июлем прошлого года дефляция также составила 0,1%.

Инфляция в Украине в 2011 году замедлилась до 4,6% с 9,1% годом ранее и стала рекордно низкой с момента обретения независимости в 1991 году: ранее лучшим результатом был 6,1% по итогам 2001 года. Помимо того, в 2002 году была зафиксирована дефляция на 0,6%.

Правительство ожидало в 2012 году ускорение инфляции до 7,9% и на этом прогнозе построен госбюджет этого года.

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