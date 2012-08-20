В Украине резко увеличилось количество патриотов

{1-} В Украине отмечается заметное увеличение уровня патриотизма среди граждан. По сравнению с показателями двухлетней давности, количество опрошенных, которые считают себя патриотами своей страны, возросла с 77 до 82%, а по сравнению с данными полугодичной давности — рост еще больше — с 73 до 82%. В частности, 40% опрошенных однозначно характеризуют себя как патриотов Украины, еще 42% - скорее да, чем нет.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Только 10% опрошенных не считают себя патриотами. Еще 8% - не смогли определиться.

Больше всего считают себя патриотами сторонники "Свободы" (97%) и "Батьківщини" (91%), вместе с тем фиксируется значительный рост соответствующих настроений среди сторонников Партии регионов.



Менее всех считают себя патриотами сторонники УДАРа Виталия Кличко и партии Натальи Королевской "Украина — Вперед!".



Украинцы в первую очередь считают предметом гордости свою страну, свой народ, место, где родились и выросли (34%), землю, территорию, на которой живут (29%), национальные песни, праздники, обычаи (27%), родную природу (26%), прошлое страны и ее историю (25%), украинское трудолюбие, умение хозяйничать (25%), великих людей своей национальности (24%).



Также вызывают гордость за свою страну душевные качества своего народа (22%), государство, в котором живут (21%), язык своего народа (19%).



Несколько меньше вызывают гордость вера, религия своего народа (12%), победы спортсменов своей страны (12%), литература и искусство (11%), могилы предков, память о них (11%), флаг, герб, гимн (4%).



Минимальную гордость вызывает военная мощь государства — только 1%.



Опрос проводился Социологической группы "Рейтинг" 8 — 18 августа среди 2000 респондентов по всей Украине. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face). Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30% - не более 2%, для значений близких к 10% - не более 1,3 %, для значений близких к 5% - не более 1%.

Ранее Главред сообщал, что Президент Украины Виктор Янукович по случаю 229-летия Севастополя заявил, что жители города являются образцом патриотизма и любви к родной земле.

«Севастопольцы и сегодня являются образцом истинного патриотизма и любви к родной земле. Именно вам теплые слова глубокой благодарности и уважения за бесценное сокровище, которое вы передаете в наследство грядущим поколениям, - честь, достоинство и военную выправку», - сказано в сообщении.

Фото: tsn.ua

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