Сацюку отменили регистрацию, из ЦИК могут вылететь два члена от оппозиции

{1-} Апелляционный административный суд Киева отменил решение о регистрации бывшего первого зама главы СБУ Владимира Сацюка кандидатом в нардепы.

Об этом со ссылкой на решение суда, принятое в воскресенье, 19 августа, сообщает «Украинская правда».

«Признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 3 августа 2012 г. в части регистрации Владимира Сацюка кандидатом в народные депутаты», - говорится в решении суда. Основанием для отмены регистрации Сацюка стало непроживание его на территории Украины в течение последних 5 лет.

Решение об отмене регистрации Сацюка суд вынес по иску кандидата в одном из округов Киева Анны Федорченко (выдвинута от Молодежной партии), тогда как Сацюк был зарегистрирован кандидатом по округу в Житомире.

Сацюк был зарегистрирован кандидатом в нардепы в 62-му мажоритарному округе, по которому в парламент баллотируется житомирский губернатор Сергей Рыжук.

Кроме отмены регистрации Сацюка, суд также признал противоправными действия двух членов Центризбиркома от оппозиции - Андрея Магеры и Валерия Шелудько.

Отдельным постановлением суд постановил «о приведенных нарушения, допущенных членами ЦИК Шелудько и Магерой, довести до сведения Президента Украины и председателя ЦИК для принятия соответствующих мер». В мотивационной части отдельного определения действия членов ЦИК трактованы как нарушение присяги.

фото: zhitomir.info

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