Подозреваемый в покушении на Путина забыл свое имя

{1-} Арестованный в Одессе по обвинению в подготовке покушения на российского президента Владимира Путина Адам Осмаев забыл собственные имя и фамилию.

Как сообщил его общественный защитник Валерий Кочетов в обращении к Президенту Украины Виктору Януковичу, с 2008 по 2011 годы Осмаев жил в Украине под именем Султана Далакова. Однако паспорт на это имя был отнят следствием. При этом каковы его подлинные паспортные данные он, якобы не помнит после проведенных против него следственных действий, передаёт «Одесса-медиа».

Что же касается его жены, гражданки Украины Амины Окуевой, то она, по ее собственному заявлению, в письме к Президенту Украины называет мужа Адамом Осмаевым, а в разговоре с журналистами призналась, что знала его под именем Абдулла, а «…отчеством и фамилией не интересовалась, т.к. для религиозного брака это не нужно!».

24 июля Служба безопасности Украины объявила о завершении расследования уголовного дела.

Ранее Главред также сообщал, что 4 февраля в Одессе в ходе специальной операции были задержаны предполагаемые преступники, находившиеся в международном розыске. Эти лица подозреваются в совершении взрыва в Одессе 4 января 2012 года. Во время взрыва погиб 26-летний гражданин РФ Руслан Мадаев и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана Пьянзин.

Генпрокуратура Украины направила уголовное дело, возбужденное ранее органами МВД по ст. 263 УК Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), для расследования в следственный отдел УСБУ Одесской области. На месте пожара были найдены элементы самодельных взрывных устройств. Получивший при инциденте травмы Пьянзин был задержан и начал активно сотрудничать со следствием, сообщив, что лидером их группы был Осмаев (его задержали в Одессе в феврале).

27 февраля в СБУ подтвердили информацию о том, что российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов, задержанных в Одессе, которые готовили покушение на премьер-министра России В.Путина после президентских выборов в РФ.

Генеральная прокуратура Украины получила запрос от Генпрокуратуры РФ о выдаче А.Осмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на В.Путина. В марте 2011 года показания подозреваемых позволили возбудить в отношении задержанных дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины ("создание террористической организации"), ст. 14, ст. 258 УК Украины ("подготовка теракта").

фото: dumskaya.net

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