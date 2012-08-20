В Харькове защитники украинского языка штурмовали мэрию, атаку отбил «Беркут»

В Харькове перед зданием горсовета, который планирует рассмотреть 18 вопросов, в том числе о реализации положений закона «Об основах государственной языковой политики» собрались защитники украинского языка, которые попытались штурмовать мэрию. Их атаку отбивали бойцы «Беркута».

«Беркутовцам» вместе с милицией удалось отбить атаку участников пикета, пытавшихся прорваться в здание, где в 12.00 начинается внеочередная сессия горсовета, сообщает «Интерфакс-Украина».

Центральный вход в здание горсовета охраняет двойной кордон милиции и «Беркута». Они не пускают в здание никого.

Депутаты, приехавшие на внеочередную сессию горсовета, вынуждены заходить в здание через другой корпус. Часть участников пикета сидит перед ними на ступеньках и скандируют «Ганьба!», «Руки прочь от языка!», «Нет региональному языку!», «Нет русификации!».

Ранее «Главред» сообщал, что в понедельник в 12.00 на внеочередной сессии горсовет планирует рассмотреть 18 вопросов, в числе которых вопрос о реализации положений закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Харькове.

фото: glavnoe.ua

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