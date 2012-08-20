В Харькове русский язык объявили дважды региональным

{1-} В понедельник, 20 августа Харьковский горсовет принял решение о реализации положений закона «Об основах государственной языковой политики». За соответствующий пункт повестки дня проголосовало 76 депутатов из 80, зарегистрированных в зале.

Фракция «Батьківщина» не голосовала за это решение, покинув в знак протеста заседание сессии, сообщает «Главное».

Перед началом сессии мэрию пикетировали патриотически настроенные люди. Участники акции пытались прорваться в здание горсовета. Вход пикетчикам преградила милиция и «Беркут», в результате чего перед входом в здание мэрии возникла потасовка.

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В акции участвовало около 100 человек, среди которых представители «Батьківщина» и ВО «Свобода». Участники акции скандировали: «Банду – геть!».

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Ранее «Главред» сообщал, что 6 марта 2006 г. Харьковский горсовет уже принимал решение о признании русского языка в Харькове региональным.

«Признать русский язык в г. Харькове региональным языком в определении Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Установить, что Харьковский городской совет, его исполнительные органы в своей работе и в официальных документах, сообщениях, объявлениях используют наряду с украинским (государственный язык) русский язык (региональный язык) - языка работы, делопроизводства и документации (рабочие языки)», - говорилось в решении Харьковского горсовета.

фото: glavnoe.ua

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