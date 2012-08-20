В Москве православные «напали» на сторонника Pussy Riot

{1-} В конце минувшей недели в одном из московских кафе произошел инцидент, связанный с противостоянием сторонников и противников скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. В кафе Му-Му, несколько молодых людей требовали от посетителя снять майку с надписью в поддержку девушек из группы Pussy Riot.

Посетитель вошел в кафе Му-Му в футболке "Богородица, Путина прогони!". Возмущенные посетители вызвали сначала администрацию, затем полицию, требуя, чтобы его арестовали как экстремиста и оскорбителя православной веры, передаёт Интерфакс.

На видеоролике видно, как группа молодых людей настаивает на том, чтобы автор видео снял майку, надпись на которой, по их словам, оскорбляет их достоинство и разжигает межрелигиозную рознь, а затем вызывают полицию.

Стражи порядка предлагают оператору проехать с ними в отдел полиции, чтобы написать объяснение.

Как говорится в подписи под видео, стороны написали взаимные заявления об оскорбления.

На посетителя ресторана в скандальной футболке также написали заявление об экстремизме, тогда как он ответил заявлением об угрозах.

Ранее «Главред» сообщал, что пять девушек в конце февраля пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели панк-молебен. ВИДЕО с выступлением было выложено в интернет и вызвало большой общественный резонанс.

Хамовнический суд Москвы 17 августа приговорил трех участниц акции - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав их виновными в хулиганстве.

фото: smi2.ru

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