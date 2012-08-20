10% жителей Донбасса выступают за отделение Галичины - опрос

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Абсолютное большинство украинцев выступает за необходимость сохранения территориальной целостности страны, однако более 10% жителей Донбасса и юга выступают за отделение Галичины от Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования соцгруппы «Рейтинг», сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным опроса, 84% против отделения Галичины от Украины, по 90% - против отделения Крыма и Донбасса. В то же время 5% выступает за отделение Галичины, при этом менее 1% - на западе страны, но более 10% - на Донбассе и юге.

Поддерживают отделение Крыма лишь 3%, при этом менее 1% - на западе, 4% - на Донбассе и каждый десятый - на юге.

За отделение Донбасса высказались лишь 2%, при этом около 2% - на западе и 8% - на самом Донбассе.

Таким образом, складывается ситуация, когда жители самой Галичины свое гипотетическое отделение от Украины категорически не поддерживают, однако это частично поддерживают на Донбассе и Юге, в первую очередь сторонники КПУ, меньше - Партии регионов.

Жители запада, центра, севера и востока страны не поддерживают отделение никаких территорий, но в Крыму есть определенная поддержка отделения своей территории от Украины, равно как и на Донбассе своей. Однако такие настроения далеко не доминируют, абсолютное большинство подчеркивает необходимость сохранения территориальной целостности всей страны.

Исследование проводилось с 8 по 18 августа 2012 года. Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face). Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30% - не более 2%, для значений близких к 10% - не более 1,3%, для значений близких к 5% - не более 1%.

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