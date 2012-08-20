Украинским боксерам подарили престижные авто за медали на Олимпиаде

20 августа 2012, 13:25

{1-} Украинским боксерам, призерам лондонской Олимпиады подарили автомобили «VOLVO». Призы спортсменам вручил председатель президиума Федерации бокса Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

В частности, обладателями внедорожников «VOLVO ХС-90», стоимостью от 43 тыс. евро, стали олимпийские чемпионы Василий Ломаченко и Александр Усик.

В то же время, серебряный призер Денис Беринчик и обладатели бронзовых наград Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик получили ключи от премиальных седанов «VOLVO S80» (от 31 тыс. евро).

Ранее в России 29 олимпийских призеров получили автомобили Audi от российского Фонда поддержки олимпийцев.  Бронзовые призеры получили Audi A6 (от 39 тыс. евро), серебряные - Audi A7 Sportback (от 53 тыс. евро), чемпионы - Audi A8 (от 80 до 150 тыс. евро).

Ранее «Главред» сообщал, что Украина в медальном зачете на Олимпиаде заняла 14 место, завоевав 20 медалей – 6 золотых,  5 серебряных и 9 бронзовых. Ямайка – только 18-е, завоевав 12 наград (4-4-4).

Напомним, что Азаров обвинил украинскую оппозицию в малом количестве олимпийских медалей, заявив, что кампания оппозиции по дискредитации Украины в мире повлияла на отношение судей к украинским спортсменам на Олимпиаде.

Фото: fbu.net.ua

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