Азаров уволил главу «Энергоатома»

{1-} Премьер Николай Азаров подписал распоряжение Кабмина уволил Юрия Недашковского с должности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Об этом говорится в соответствующем распоряжении №574 от 20 августа. Об этом со ссылкой на сайт Министерства энергетики и угольной промышленности сообщает «Украинская правда».

Недашковский уволен в связи с «невыполнением условий контракта», говорится в распоряжении.

Другим распоряженим исполняющим обязанности главы компании назначен Виссарион Ким.

Как известно, Недашковский возглавлял «Энэргоатом» с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а также с июня 2008 года. «Энергоатом» эксплуатирует четыре АЭС: Запорожскую, Ривненскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также объединяет Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС.

Ранее «Главред» сообщал, что Азаров возмущался решением «Энергоатома» приобрести по результатам тендерных торгов приобрело внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 799 тысяч 830 гривен.

фото: AtomInfo.Ru

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