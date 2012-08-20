Азаров уволил главу «Энергоатома»

{1-} Премьер Николай Азаров подписал распоряжение Кабмина уволил Юрия Недашковского с должности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».
Об этом говорится в соответствующем распоряжении №574 от 20 августа. Об этом со ссылкой на сайт Министерства энергетики и угольной промышленности сообщает «Украинская правда».
Недашковский уволен в связи с «невыполнением условий контракта», говорится в распоряжении.
Другим распоряженим исполняющим обязанности главы компании назначен Виссарион Ким.
Как известно, Недашковский возглавлял «Энэргоатом» с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а также с июня 2008 года. «Энергоатом» эксплуатирует четыре АЭС: Запорожскую, Ривненскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также объединяет Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС.
Ранее «Главред» сообщал, что Азаров возмущался решением «Энергоатома» приобрести по результатам тендерных торгов приобрело внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 799 тысяч 830 гривен.
фото: AtomInfo.Ru
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