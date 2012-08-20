Адвокат рассказал, сколько Тимошенко пробудет в больнице

{1-} У власти нет необходимости возвращать экс-премьера Украины Юлию Тимошенко в колонию до 11 сентября. Об этом заявил защитник экс-премьера Сергей Власенко.

«Информацию о том, что украинские власти вынашивают планы о переводе Тимошенко в колонию, мы получаем почти постоянно», – отметил он в интервью Лига.



«Но пока они, как мне кажется, назначив заседание суда по ЕЭСУ на 11 сентября, не то чтобы отказались, но отложили эту задачу. До 11 сентября у них нет необходимости переводить ее в колонию», – считает адвокат.



«Но, к сожалению, в деле Тимошенко логика полностью отсутствует. Поэтому мы ожидаем всего, чего угодно, и не расслабляемся», – добавил Власенко.



Напомним, в октябре 2011 года экс-премьер Юлия Тимошенко была осуждена на 7 лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.



С мая из-за ухудшения здоровья экс-премьер проходит курс лечения в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове. Лечение Юлии Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».

Ранее «Главред» сообщал, что представители Генеральной прокуратуры Украины заявили о том, что вероятно выдвинут в отношении Тимошенко новые обвинения, когда она почувствует себя лучше.

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