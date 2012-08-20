В очереди за бесплатным жильём стоят почти 1,5 миллиона украинцев

{1-} На сегодняшний день в очереди на получение бесплатного жилья находится 1 млн 316 тыс. граждан Украины. Об этом во время брифинга заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк.

«1 млн 316 тыс. украинцев сегодня стоят в очереди на получение бесплатного жилья. 260 тысяч из них должны быть обеспечены жильем в первоочередном порядке», – сообщил г-н Близнюк, передает НБН.

Ранее Анатолий Близнюк также заявлял, что темпы строительства жилья в Украине по сравнению с прошлым годом увеличились на 44%.



Также министр отметил, что правительство профинансировало 144 кредита для покупки жилья в рамках работы программы «Доступное жилье».

Как сообщал Главред ранее, Верховной Раде зарегистрирован проект Социального кодекса, которым предлагается систематизировать законодательство в социальной сфере. Наряду с предоставлением материальной государственной поддержки малообеспеченным семьям предлагается ввести разные виды помощи бедным: от бесплатного жилья до займа на открытие бизнеса.

В законопроекте, зарегистрированном в парламенте регионалом Антоном Яценко, существенно расширен перечень видов социальной помощи малообеспеченным украинцам.

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