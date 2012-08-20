В России полиция разыскивает еще не посаженых участниц Pussy Riot

В России выделили в отдельное производство уголовное дело в отношении остающихся на свободе вокалисток панк-группы Pussy Riot, личности которых пока не установлены, ведется их розыск.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает «Интерфакс».

В феврале 2012 года пять участниц группы Pussy Riot провели панк-молебен в храме Христа Спасителя. В результате Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич было предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти. Девушек признали виновными по части 2 статьи 213 УК (хулиганство).

Приговор (2 года тюрьмы) был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств – положительных характеристик подсудимых и наличия детей на иждивении у подсудимых. Сами участницы своей вины не признали. Срок заключения участниц Pussy Riot будет отсчитываться с момента задержания. Как стало известно в понедельник, осужденные не намерены просить президента РФ Владимира Путина о помиловании.

фото: topnews.ru

Новости по теме:

Pussy Riot грозит еще один суд

Русская церковь попросила власти о милосердии к Pussy Riot

Pussy Riot не будут просить Путина о помиловании - адвокат

Pussy Riot дали 2 года тюрьмы

Опубликовано настоящее видео панк-молебна Pussy Riot и их сравнения с Христом