Каждый второй житель страны не готов воевать за Украину - опрос

{1-} Защищать Украину с оружием в руках готовы 33% ее жителей, а 54% на такие действия не готовы.

Таковы данные исследования социологической группы «Рейтинг», передает «Интерфакс- Украина».

По данным опроса, за последние два года уровень готовности защищать свою страну с оружием в руках уменьшился с 43 до 33%, а уровень неготовности, наоборот, вырос с 38 до 54%.

«При этом наблюдается четкая зависимость: чем больше человек чувствует себя патриотом, тем он проявляет большую готовность отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках», - отмечают социологи.

Больше всех готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках на Западе страны, и больше всего таких среди сторонников Всеукраинского объединения «Свобода».

Меньше всего готовы к защите территориальной целостности Украины с оружием в руках на Юге и среди сторонников Компартии Украины.

Кроме того, защищать свою страну с оружием в руках готова почти половина украинских мужчин и каждая пятая женщина.

Исследование проводилось с 8 по 18 августа 2012 года. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, по результатам опроса социологов, в Украине отмечено заметное увеличение уровня патриотизма среди граждан страны.

По сравнению с показателями двухлетней давности, количество опрошенных, которые считают себя патриотами своей страны, возросла с 77 до 82%, а по сравнению с данными полугодичной давности — рост еще больше — с 73 до 82%.

40% опрошенных однозначно характеризуют себя как патриотов Украины, еще 42% - скорее да, чем нет.

Фото: statuspress.com.ua

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