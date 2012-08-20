Тимошенко сидит в тюрьме из-за Яценюка - Ляшко

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко находится в тюрьме по вине Арсения Яценюка.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

«Так называемая объединенная оппозиция, во главе которой стоит гнилой духом кролик Яценюк, паразитирует на имени Юлии Тимошенко. Именно из-за Яценюка, который не поддержал ее на президентских выборах, она сегодня сидит в тюрьме», - заявил политик.

Также Ляшко отметил, что если бы у его политической силы было столько депутатов в Раде, сколько у оппозиции, то он бы взял Качановскую колонию штурмом и освободил Тимошенко.

«А они (оппозиционеры), имея более сотни депутатов, палец о палец не ударили, чтобы это сделать», - подытожил он.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее Олег Ляшко призвал к бойкоту парламентских выборов из-за отказа ЦИК регистрировать Юлию Тимошенко и Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты.

Фото: znayu.org

Новости по теме:

В Украине на парламентские выборы идут 87 партий

Ляшко и Розинская стали кандидатами в депутаты от Радикальной партии

Ляшко призвал к бойкоту выборов из-за Тимошенко

Ляшко обнародовал первую пятерку своей партии