Тимошенко сидит в тюрьме из-за Яценюка - Ляшко

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко находится в тюрьме по вине Арсения Яценюка.
Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.
«Так называемая объединенная оппозиция, во главе которой стоит гнилой духом кролик Яценюк, паразитирует на имени Юлии Тимошенко. Именно из-за Яценюка, который не поддержал ее на президентских выборах, она сегодня сидит в тюрьме», - заявил политик.
Также Ляшко отметил, что если бы у его политической силы было столько депутатов в Раде, сколько у оппозиции, то он бы взял Качановскую колонию штурмом и освободил Тимошенко.
«А они (оппозиционеры), имея более сотни депутатов, палец о палец не ударили, чтобы это сделать», - подытожил он.
Напомним, как сообщал «Главред», ранее Олег Ляшко призвал к бойкоту парламентских выборов из-за отказа ЦИК регистрировать Юлию Тимошенко и Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты.
Фото: znayu.org
Новости по теме:
В Украине на парламентские выборы идут 87 партий
Ляшко и Розинская стали кандидатами в депутаты от Радикальной партии
Ляшко призвал к бойкоту выборов из-за Тимошенко