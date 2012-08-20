"Плюшевый десант" привел к увольнению главы МИД Беларуси

{1-} Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил Сергея Мартынова с должности министра иностранных дел, сообщает «Интерфакс».

Отставка главы МИД произошла на фоне дипломатического конфликта между Беларусью и Швецией. Напомним, как сообщал «Главред» ранее, поводом для конфликта стал «плюшевый десант» - несанкционированный полет над Беларусью самолета, с которого сбрасывались плюшевые мишки.

Как заявили в пресс-службе Лукашенко, что Мартынов был уволен «в связи с переходом на другую работу», однако на какую конкретно должность он переходит, не уточняется.

Новым главой МИДа назначен Владимир Макей, до этого руководивший президентской администрацией.

Сергей Мартынов работал на дипломатический службе с 1980-х годов. Пост министра иностранных дел он занимал с 2003 года.

Владимир Макей окончил педагогический институт иностранных языков, а также прошел обучение в дипломатической академии МИД Австрии. С начала 1990-х годов работал на дипломатической службе, позднее стал помощником президента. Администрацией Лукашенко он руководил с 2008 года.

Отметим, что Владимир Макей включен в «черные списки» белорусских чиновников, составленные Евросоюзом. Тем, кто попал в эти списки, запрещен въезд на территорию ЕС. По мнению Брюсселя, эти люди несут ответственность за нарушения на выборах в Беларуси и преследование оппозиции.

Акцию с «плюшевым десантом» организовало шведское рекламное агентство Studio Total. Официальный Минск сначала отрицал факт полета, однако позднее все же признал, что полет состоялся.

Вскоре после этого стало известно, что белорусские власти отказались продлить аккредитацию шведскому послу в Минске, фактически выдворив его из страны. Швеция в ответ отказалась принять нового посла Беларуси.

Тогда белорусский МИД объявил, что отзывает свое посольство из Швеции в полном составе (это означало, что шведским дипломатам придется покинуть Беларусь).

В сложившейся ситуации высказывались предположения, что страны Евросоюза из солидарности со Швецией отзовут из Минска своих послов. Однако до этого дело пока не дошло.

Фото: thelocal.se

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