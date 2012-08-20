Сына Каддафи будут судить в сентябре

{1-} Судебные заседания по делу сына убитого полковника Муаммара Каддафи - Сейфа аль-Ислама, обвиняемого Международным уголовным судом в преступлениях против человечности в ходе вооруженного противостояния в Ливии в прошлом году, начнутся в стране в сентябре.

По информации британского издания Telegraph, представители МУС не будут участвовать в процессе - судьбу сына погибшего полковника решат местные судебные власти. Как отмечает издание, в случае признания Сейфа аль-Ислама виновным его может ожидать смертная казнь, сообщает РИА Новости.

В начале июля адвокат Мелинда Тейлор заявила, что право обвиняемого на справедливый судебный процесс «непоправимо нарушено» нежеланием ливийских властей передать дело Каддафи-младшего МУС.

Ранее «Главред» сообщал, что Сейф аль-Ислам был арестован в ноябре 2011 года представителями вооруженных формирований Переходного национального совета Ливии при попытке пересечь границу с Нигером. Спустя несколько часов его доставили в тюрьму города Зинтан, где он содержится и по сей день.

ПНС Ливии неоднократно заявлял, что Сейф аль-Ислам должен предстать перед ливийским судом, а не перед МУС.

Также напомним, что вооруженное восстание в Ливии продолжалось с февраля по октябрь 2011 года. За время боевых действий между сторонниками правившего режима и силами оппозиции погибли тысячи человек, крупный ущерб был нанесен экономике. Муамар Каддафи, находившийся у власти в стране 42 года, погиб (ФОТО, ВИДЕО) 20 октября в окрестностях города Сирт от рук захвативших его повстанцев.

фото: 1tv.ru

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