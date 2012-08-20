В ДТП погибла дочь главы Партии регионов Енакиево

В Донецке погибла дочь председателя организации Партии регионов в городе Енакиево Юрия Полякова.

Об этом сообщает сайт «30 дней».

Авария произошла вечером 19 августа, в 18:35 на Киевском проспекте Донецка: водитель автомобиля ВАЗ-2105 у кафе «Зустріч» не выдержал безопасную скорость и безопасный интервал движения и столкнулся с автомобилем ЗАЗ-ДЭУ.

После удара «Жигули» выбросило на встречную полосу, где на полном ходу произошло столкновение с автомобилем Ford Fiesta. В салоне Ford Fiesta находилась дочь Юрия Полякова с двухлетним ребенком, за рулем – ее муж.

В результате столкновения водитель Ford Fiesta, 1986 года рождения, получил перелом ребер и черепно-мозговую травму.

28-летняя дочь Юрия Полякова от полученных травм скончалась на месте, а ребенок был доставлен в областную травматологию с открытой черепно-мозговой травмой.

Водитель ВАЗ-2105, бросив разбитую машину, с скрылся с места аварии. В настоящее время он находится в розыске.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее, 10 августа из-за инсульта умер мэр Енакиево – Сергей Рухадзе.

На его похороны приехал Президент Украины Виктор Янукович.

фото: ГУМВД Украины в Донецкой области

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