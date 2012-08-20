ЦИК обжалует решение суда об отмене регистрации Сацюка

{1-} Центризбирком подаст апелляционную жалобу на решение суда, которым признаны противоправными действия 2-х членов ЦИК при регистрации кандидатом в депутаты экс-первого зама главы СБУ Владимира Сацюка, сообщил член ЦИК Михаил Охендовский.

«Я хотел бы воздержаться от оценок решения суда. Свою позицию ЦИК, безусловно, изложит в апелляционной жалобе и завтра такая апелляционная жалоба будет подана в Высший административный суд Украины», - цитирует Охендовского «Интерфакс-Украина».

«Мы обсуждали само решение и единогласно пришли к выводу о том, что мы не видим в действиязх наших коллег тех нарушений, которые указал в своем постановлении суд. Таким образом, у нас есть все основания обратиться с соответствующей апелляционной жалобой», - подчеркнул член ЦИК.

При этом Охендовский отметил, что в отношении отмены регистрации кандидатом Сацюка суд считает, что он сам может обжаловать это решение.

Он также сообщил, что апелляционная жалоба будет подана от ЦИК, однако не исключил, что и члены ЦИК Андрей Магера и Валерий Шелудько, которых касается это данное судебное решение, также смогут подать эту апелляционную жалобу.

Охендовский отметил, что решение Киевского апелляционного административного суда еще не вступило в силу и срок его апелляции истекает во вторник, 21 августа.

Ранее «Главред» сообщал, что Апелляционный административный суд Киева отменил решение о регистрации Сацюка (самовыдвижение) как кандидата в народные депутаты. Основанием для отмены его регистрации стало непроживание его на территории Украины в течение последних 5 лет.

фото: cvk.gov.ua

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