Каратист 36 раз пырнул ножом товарища за долг в 500 гривен

{1-} В Днепропетровске произошла кровавая драма: обладатель черного пояса по каратэ зарезал своего кредитора, которому не хотел отдавать долг в 500 гривен.

Убийца назначил своему 23-летнему товарищу встречу на вечер, когда уже стемнело, чтобы отдать долг. Но вместо денег мужчина взял с собой нож и вместе с приятелем скрылся в засаде за мусорными баками, сообщает ТСН.

Когда кредитор пришел в назначенное время, злоумышленник набросился на него и нанес 36 ножевых ранений, пока его сообщник держал жертву. Удары пришлись в голову, грудь и лицо, молодой человек скончался на месте.

После убийства злоумышленник вытащил у жертвы все деньги, снял золотой браслет, закопал тело в лесополосе и пошел к сестре, чтобы отмыть кровь с ножа и отстирать свой спортивный костюм.

Как сообщили в милиции, мужчина имеет черный пояс по каратэ, ранее к уголовной ответственности не привлекался и имеет положительную характеристику. Милиция выясняет причины такой жестокости.

Мужчине и его сообщникам в случае доказательства вины грозит статья за умышленное убийство по предварительному сговору, которая предусматривает от 15 лет тюрьмы до пожизненного.

Ранее «Главред» сообщал, что в Киеве из-за денег зарезали фотографа Виталия Розвадовского. Ему нанесли более 30 ударов ножом в грудь и голову, однако он смог назвать имя убийцы. Им оказался его знакомый друг 17-летний Ярослав Полушкин.

фото: yuga.ru

Новости по теме:

Убитый фотограф получил 30 ударов ножом, но назвал имя убийцы

Под Днепропетровском задержана банда, изрубившая отдыхающих мечами

В Полтаве в пьяной поножовщине подрезали 8 человек

В Одессе девушка зарезала любовника матери

На Крещатике зарезали мужчину