На Луганщине мужчина-раб жил в курятнике и работал за сигареты

Семья из Стаханова Луганской области держала в рабстве 58-летнего мужчину. Несчастный терпел побои и издевательства, жил в курятнике, а работал за пачку дешевых сигарет.

Об этом со ссылкой на пресс-службу областной милиции сообщает «Восточный вариант».

Мужчина был найден правоохранителями в курятнике: там злоумышленники не просто его прятали - он там жил. Как оказалось, найденный мужчина - житель Донецкой области. А в Стаханов он попал уже после того, как успел «поработать» в Енакиево. Мужчина одинок, родственников не имеет и нуждался в деньгах. Поэтому на предложение незнакомых ему людей подзаработать согласился без колебаний: ему пообещали хорошо заплатить за выполнение разной хозяйственной работы.

В Луганской области фермер устроил «концлагерь» для 11 работников

«Сначала я работал в Енакиево,- рассказал потерпевший, - стирал ковры, убирал за скотиной. Потом меня перевезли в другую семью. Здесь и начался кошмар. Меня избивали, обзывали, жить пришлось в курятнике, а работать за дешевые сигареты. Обращались со мной, как с животным. Даже куска мыла не дали - хорошо, что свое было. Иногда отпускали сходить искупаться на пруд, но грозились убить, если не вернусь через полчаса».

Злоумышленники забрали у мужчины документы и в случае его побега обещали найти и наказать. Поэтому он и не решался на побег. Сейчас потерпевший находится в общежитии Стаханова - городской совет предоставил ему комнату.

Ранее «Главред» сообщал, что В Луганской области возбуждено уголовное дело против фермера, который 6 лет держал в рабстве 11 человек, работавших на него. Как выяснили правоохранители, в одном из поселков в области на местного фермера и его двоих сыновей последние почти 6 лет трудились 11 работников, с которыми хозяева за тяжелые сельскохозяйственные работы рассчитывались не деньгами, а продуктами и крышей над головой.

фото: v-variant.lg.ua

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