На македонско-болгарской границе застряли 30 детей из Украины

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Тридцать украинских детей-участников фольклорных коллективов с 19 августа держат на границе Македонии и Болгарии.

Из-за неправильно оформленных виз дети не могут вернуться домой, сообщает 5 канал.

Болгарские пограничники не пускают украинский автобус для транзитного проезда. Два фольклорных коллектива из Нежина и Киева принимали участие в международном конкурсе в Македонии. Самому маленькому участнику - чуть больше года.

Виктория Вишневая, руководитель танцевального коллектива по телефону сообщила: «Мы стоим на границе. Еда заканчивается у детей. Благодарим македонскую сторону - они позволили нам стоять, дали детям воду, бесплатный туалет».

Почему детям неправильно оформили визы - сейчас выясняет отечественный МИД. Там готовят ноту дипломатическому ведомству Болгарии, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию.

Ранее «Главред» сообщал, что в Польше разразился скандал, вызванный тем, что 14 украинским детям пришлось ночевать прямо на полу в зале ожидания аэропорта, сутки ожидая самолет польской авиакомпании LOT. Это инцидент произошел с львовскими школьниками, которые возвращались после двухнедельной учебной поездки из Канады.

фото: greecetoday.ru

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