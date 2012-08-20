На македонско-болгарской границе застряли 30 детей из Украины

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Тридцать украинских детей-участников фольклорных коллективов с 19 августа держат на границе Македонии и Болгарии.
Из-за неправильно оформленных виз дети не могут вернуться домой, сообщает 5 канал.
Болгарские пограничники не пускают украинский автобус для транзитного проезда. Два фольклорных коллектива из Нежина и Киева принимали участие в международном конкурсе в Македонии. Самому маленькому участнику - чуть больше года.
Виктория Вишневая, руководитель танцевального коллектива по телефону сообщила: «Мы стоим на границе. Еда заканчивается у детей. Благодарим македонскую сторону - они позволили нам стоять, дали детям воду, бесплатный туалет».
Почему детям неправильно оформили визы - сейчас выясняет отечественный МИД. Там готовят ноту дипломатическому ведомству Болгарии, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию.
Ранее «Главред» сообщал, что в Польше разразился скандал, вызванный тем, что 14 украинским детям пришлось ночевать прямо на полу в зале ожидания аэропорта, сутки ожидая самолет польской авиакомпании LOT. Это инцидент произошел с львовскими школьниками, которые возвращались после двухнедельной учебной поездки из Канады.
фото: greecetoday.ru
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