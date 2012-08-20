Кабмин назвал организатора видеонаблюдения на выборах Рады

{1-} Систему видеонаблюдения на выборах Верховной Рады будет создавать компания «Ситроникс информационные технологии Украина».

Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина 20 августа, передает «Украинская правда».

В документе отмечено, что эта компания была определена поставщиком соответствующих товаров, работ и услуг по заключению Министерства инфраструктуры.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Верховная Рада выделила 996 миллионов гривен на организацию видеонаблюдения за парламентскими выборами.

Как известно, аналогичную систему видеонаблюдения во время выборов Президента России также внедряла компания «Ситроникс».

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