Европа посоветовала Украине не выдавать РФ организатора покушения на Путина

{1-} Европейский суд по правам человека не рекомендует Украине выдавать России организатора покушения на президента РФ Владимира Путина – Адама Осмаева.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам гражданской жены Осмаева – Амина Окуева, Европейский суд еще не приступил к рассмотрению дела по сути, но поскольку речь идет о вопросе жизни и смерти человека, рекомендовал Украине приостановить процесс экстрадиции до окончания рассмотрения дела.

«Суд принял это решение еще в пятницу (17 августа – прим.ред. ). Только сегодня (20 августа – прим.ред.) мы узнали об этом. Конечно, решение европейского суда имеет рекомендательный характер. Но еще не было случая, чтоб к этому решению не прислушались», - заявила Окуева.

Также она добавила, что со дня на день защита и родные подозреваемого ожидают реакции Президента Украины Виктора Януковича, которому они также направили все жалобы Осмаева и все документы по делу.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 4 февраля в Одессе в ходе специальной операции были задержаны подозреваемые, которые находились в международном розыске.

Эти лица подозреваются в совершении взрыва в Одессе 4 января 2012 года. Во время взрыва погиб 26-летний гражданин РФ Руслан Мадаев и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана Пьянзин.

Генпрокуратура Украины направила уголовное дело, возбужденное ранее органами МВД по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», для расследования в следственный отдел СБУ Одесской области.

На месте пожара были найдены элементы самодельных взрывных устройств. Получивший при инциденте травмы Пьянзин был задержан и начал активно сотрудничать со следствием, сообщив, что лидером их группы был Осмаев, которого задержали в Одессе в феврале.

27 февраля в СБУ подтвердили информацию о том, что российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов, задержанных в Одессе, которые готовили покушение на премьер-министра России Владимира Путина после президентских выборов в РФ.

Генпрокуратура получила запрос от коллег из России о выдаче Осмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на Путина. В марте 2011 года показания подозреваемых позволили возбудить в отношении задержанных дело по статьям «создание террористической организации» и «подготовка теракта».

По информации некоторых СМИ, Осмаев возглавлял в Одессе ячейку террористической организации «Имарат Кавказ» и являлся резидентом этой группировки в Украине.

Апелляционный суд Одесской области 14 августа поддержал предложение прокуратуры об экстрадиции в Россию Осмаева.

Его экстрадиция может занять, ориентировочно, от недели до месяца, в зависимости от того, как согласуют этот вопрос российские и украинские соответствующие службы, подчеркнули в Генпрокуратуре Украины.

Адвокат Осмаева Валерий Кочетов считает, что экстрадиция его подзащитного может произойти в течение 30 дней.

Фото: Кадр телеканала «Россия 24»

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