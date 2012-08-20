FEMEN поедут в Россию уничтожать православные кресты

Активистки движения FEMEN намерены отправиться в Россию для уничтожения деревянных православных крестов.

Об этом сообщает сайт движения femen.livejournal.com.

«После ошеломляющего дебюта треш-группа «Крестоповал» планирует свой первый гастрольный тур по очагам православного деревянного зодчества России. Встречайте дебютный альбом «Деревянные церкви Руси». Пили кресты – спасай Россию!»,- заявили FEMEN.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 17 августа активистки FEMEN спилили деревянный крест, установленный в центре Киева в память жертв политических репрессий.

Акция была проведена в знак солидарности с участницами панк-группы Pussy Riot.

Отметим, что в понедельник, 20 августа, коммунальные службы восстановили поваленный крест на Майдане Независимости.

Фото: femen.livejournal.com

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