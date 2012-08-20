Избирательные бюллетени напечатают только на украинском

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет печатать избирательные бюллетени на выборы Верховной Рады только на украинском языке.
Об этом заявил представитель ЦИК Михаил Охендовский, передают «Украинские новости».
«Никаких изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины» по состоянию на это время нет. Бюллетени печатаются на государственном языке», - заявил он.
В то же время, Охендовский назвал несвоевременными заявления и комментарии о возможной печати бюллетеней на русском языке в тех регионах, где русскому предоставлен статус регионального.
Ранее депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, который является соавтором языкового закона, заявил, что самая существенная поправка, которую он и Сергей Кивалов предлагает к этому закону – предложение отменить печать бюллетеней на региональных языках во время общеукраинских выборов.
«Печатая бюллетени в разных местах, мы можем получить обвинение в фальсификации выборов, а это нам ни к чему», - объяснил Колесниченко.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 13-20 августа русскому языку предоставили статус регионального областные советы Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской и Херсонской области, а также городские советы Измаила, Одессы, Севастополя и Харькова.
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