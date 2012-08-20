РПЦ: Диакон, отказавшийся от сана из-за Pussy Riot – пьяница и дебошир

{1-} Тамбовская епархия Русской православной церкви (РПЦ) уличила диакона Сергия (Баранова), в пьянстве и «разгульном поведении». Документ «Информация о заштатном клирике Тамбовской епархии диаконе Сергии Викторовиче Баранове» опубликован на сайте Тамбовской епархии, передает gazeta.ru.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, этот священник отказался от сана в знак протеста наказанию участниц панк-группы Pussy Riot.

По данным епархии, Баранова, заявившего, что приговор Pussy Riot основан на решении церковного суда, запрещали в священнослужении в 1999 году «за дерзновенное и неблагоговейное отношение к священническим одеждам».

Аналитика по теме: Приговор Pussy Riot: наказание за преступление или охота на ведьм?

В сообщении указано, что диакон возложил на себя в храме митру (церковный головной убор), после чего перепоясался «диаконским орарем как архиерейским омофором», чтобы сфотографироваться «стоящим у Престола и восседавшим на Горнем месте».

Среди других нарушений Баранова, повлекших запрет в служении, названо «непристойное сану поведение в обществе и распевание вульгарных песен», а также «появление в храме перед совершением богослужения в нетрезвом состоянии».

В 2003 году запрет на служение с диакона Сергия был снят. Тем же решением Баранов был «почислен за штат Тамбовской епархии». Позднее, в 2005 году, митрополит Волгоградский и Камышинский Герман писал в епархию о диаконе Сергии, что «состояние его здоровья и нравственности не позволяют ему быть православным священнослужителем».

«В настоящее время Епархиальный суд Тамбовской епархии разыскивает заштатного клирика диакона Сергия Баранова для дачи объяснений», – заявили в Тамбовской епархии.

Ранее замглавы Управления делами патриархии архимандрит Савва (Тутунов) опроверг слова Баранова о том, что приговор суда основывался на внутрицерковном решении, и назвал «прискорбным» отказ Баранова от сана. При этом Тутунов отметил, что на момент принятия такого решения Сергий и так уже был заштатным клириком.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 17 августа в Москве суд приговорил участниц Pussy Riot к двум годам тюрьмы. Их признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти.

фото: echo.msk.ru

Аналитика по теме:

Русский язык, крест и абсурд по-украински

Приговор Pussy Riot: наказание за преступление или охота на ведьм?

Новости по теме:

FEMEN поедут в Россию уничтожать православные кресты

Священник РПЦ снял с себя сан, протестуя против приговора Pussy Riot

Pussy Riot дали 2 года тюрьмы

Русская церковь попросила власти о милосердии к Pussy Riot