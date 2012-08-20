Мельниченко завтра вылетит из Италии в США

{1-} Экс-майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко намерен во вторник, 21 августа, отправиться из Италии в США.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Завтра я из Италии вылетаю в США. Заявляю, что я никогда не прятался от справедливого правосудия. Я готов сотрудничать со следствием как в США, так и в Украине!», - подчеркнул Мельниченко.

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Как известно, США предоставили экс-майору статус беженца, и он находится под действием программы защиты свидетелей.

В октябре 2011 года Мельниченко заявил о том, что выехал за границу, опасаясь за свою жизнь, а 3 августа 2012 года он был задержан в Италии, после чего суд Неаполя рассмотрел вопрос об его экстрадиции и решил, что держать Николая Мельниченко в тюрьме нецелесообразно.

По словам пресс-секретаря МВД Украины Владимира Полищука, «национальное бюро Интерпола Италии сообщило украинским коллегам, что его выпускают из-под стражи, но процесс экстрадиции в Украину не приостанавливается».

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«Таким образом, его могут вновь арестовать, если будут найдены для этого юридические обоснования», - отметил Полищук.

В украинских правоохранительных органах уверены, что эпопея с экстрадицией Мельниченко из Италии еще продолжится, а вердикт местного суда является своего рода временной индульгенцией.

В свою очередь, начальник пресс-службы Генпрокуратуры Украины Юрий Бойченко заявил, что экстрадиционный арест продолжительностью 40 дней специально предусмотрен для решения процессуальных нюансов.

«Этот срок еще не истек, он заканчивается 12 сентября, и за оставшееся время все может измениться, как, собственно, и статус Мельниченко. Уголовное дело в Украине против него не прекращалось, и от уголовного преследования его никто не освобождал», - сказал он.

Как известно, Николай Мельниченко является главным фигурантом «кассетного скандала», который разразился в ноябре 2000 года. Тогда в Раде обнародовали аудиозаписи, которые якобы делал Мельниченко в кабинете Президента Украины Леонида Кучмы.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 3 августа Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя сразу после прилета из Вашингтона. Причиной задержания стал ордер, выданный украинским Интерполом.

На суде в Неаполе Мельниченко попросил не экстрадировать его в Украину, объяснив это политическим преследованием на родине.

фото: wek-com.ua

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