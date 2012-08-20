Украина и Россия договорились об аренде полигона в Крыму

{1-} Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин и его российский коллега Анатолий Сердюков подписали соглашение об использовании полигона взлетно-посадочных систем НИТКА.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Нами подписан протокол, который внес изменения в действующее соглашение. Подписание этого документа позволило перейти на денежный расчет за предоставляемые услуги по подготовке российских летчиков палубной авиации, а также уйти от ограничений в использовании самолетов», - отметил Саламатин.

Также глава Минобороны назвал подписание документа примером прагматичного сотрудничества, построенного на взаимном уважении и доверии.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, подписание документа позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет Украины за использование полигона другими странами.

В ведомстве напомнили, что прежняя редакции соглашения предполагала расчет российской стороной за использование полигона в виде поставки запчастей к самолетам Су на сумму, которая затрачивалась украинской стороной за предоставленные услуги.

Также соглашение предусматривало использование на полигоне самолетов только типа Су, что делало невозможным предоставление услуг на полигоне другим типам самолетов третьих стран.

Отныне российская сторона будет платить за использование НИТКИ исключительно деньгами, также расширяется перечень авиатехники, которая может испытываться на полигоне, а тренироваться на комплексе может теперь не только Россия, но и другие государства.

Справка: НИТКА – наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс, который находится в эксплуатации с 1982 года. Он расположен на аэродроме Саки в Крыму.

Предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Его габариты эквивалентны параметрам летной палубы российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Полигон используется Россией на основании соглашения об его использовании от 7 февраля 1997 года, которое было ратифицировано Украиной в 2004 году.

По Минобороны Украины, за тренировки в 2007 и 2010 году российская сторона передала Украине запчасти к военной технике на сумму около 1 миллиона долларов США за год.

Изменится ли эта сумма после достигнутых договоренностей – пока не известно.

фото: sevnews.info

Новости по теме:

Условия базирования ЧФ РФ в Крыму меняться не будут

Россия сможет вывести Черноморский флот из Украины за 10 лет

Число сторонников базирования ЧФ России в Крыму резко снизилось (ОПРОС)

Россия будет платить больше за аренду украинского полигона в Крыму