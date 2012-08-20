Гостиницы на 10 лет освободили от уплаты налога

{1-} Гостиницы, имеющие ранг в три, четыре и пять звезд, на 10 лет освобождены от налога на прибыль.

Соответствующий закон подписал Президент Украины Виктор Янукович, передает «Интерфакс-Украина».

Напомним, ранее Верховная Рада понизила уровень дохода гостиниц от сдачи номеров, при котором прибыль трех-, четырех- и пятизвездочных гостиниц, полученная от предоставления гостиничных услуг, не будет облагаться налогом за отчетный период.

За соответствующий правительственный законопроект на следующий же день, 6 июля, проголосовали 234 народных депутата.

«Временно, сроком на 10 лет, начиная с 1 января 2011 года освобождается от налогообложения прибыль субъекта хозяйственной деятельности, полученная от предоставления гостиничных услуг в гостиницах категорий «пять звезд», «четыре звезды» и «три звезды», в том числе новопостроенных или реконструированных, или в которых проведен капитальный ремонт или реставрация существующих зданий и сооружений (при условии, что доход от реализации услуг по размещению путем предоставления номера для временного проживания составляет не менее 50% совокупного дохода такого субъекта хозяйственной деятельности за соответствующий налоговый (отчетный) период, в котором применяется льгота)», — говорится в документе.

В ходе выступления глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник сказал, что пятизвездочные гостиницы за счет высокой стоимости номера попадают под прописанные 75%, тогда как «если речь идет о трех или четырех звездах, то уже 75% гостиниц стоит на пределе, так как цена на номера у них меньше, а услуги ресторанные, бытовые и другие остаются на том же уровне».

«Поэтому речь идет, чтобы это обозначение в 75% заменить на 50%», - сказал он.

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