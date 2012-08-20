Розинская рассказала, чем ее поразил Мельниченко после тюрьмы

{1-} Телеведущая Наталья Розинская рассказала о выходных в Италии, которые она провела со своим гражданским мужем, экс-майором Николаем Мельниченко.

Об этом сообщает ТСН-Особливе.

По словам Розинской, они с Мельниченко провели вместе три дня и за это время ее возлюбленный рассказал, что в тюрьме не терял времени, а занимался спортом и завоевывал авторитет.

«По 10 раз обливался холодной водой, качал пресс, отжимался, и по нему это видно», - заверила Розинская, отметив, что оценила усилия Мельниченко.

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По словам Розинской, она вылетела в Италию с одним маленьким чемоданчиком и планировала в Риме пересесть на рейс до Неаполя.

Однако Мельниченко уже ждал ее в Риме, чтобы прокатиться по Италии.

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«Где я только не была! И в Риме, и в Неаполе, и в Сорренто, и даже ездила на велосипеде. Такой двойной велосипед, и мы с Николаем вместе крутили педали», - рассказала Розинская.

Мельниченко не ограничен в передвижении по Италии, заверил его итальянский адвокат Пьер Франческо Скаркилли.

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Попрощались они там же, где и встретились – в римском аэропорту.

Фото: ТСН

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