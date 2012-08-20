В Донецке убийцам 5 сотрудников банка начали зачитывать обвинение

20 августа 2012, 20:00

{1-} В Донецке 20 августа на заседании Ворошиловского районного суда прокурор зачитал обвинительное заключения по делу об убийстве пяти сотрудников «ПриватБанка», передает УНИАН.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 29 декабря 2011 года во время разбойного нападения на отделение «ПриватБанка» в Донецке погибли пятеро сотрудников банка.

В зале судебных заседаний собрались родственники погибших и обвиняемых. Родственники пострадавших пришли на заседание с цветами и фотографиями погибших, которые развернули в сторону обвиняемых.

Перед началом оглашения обвинительного заключения, которое насчитывает 19 томов, прокурор предложила объединить уголовное дело о разбойном нападении на банк и о ДТП, в котором также обвиняются подозреваемые.

По словам прокурора, из пятерых подсудимых, только двое не имели судимости. Остальные ранее приговаривались к 10 и 11 годам тюрьмы, но были освобождены условно-досрочно.

В обвинительном заключении было сказано, что один из обвиняемых, Рудичев, работал в частном предприятии, которое устанавливало системы видеонаблюдения во многих отделениях банков в Донецком регионе. Из заключения следует, что он вступил в сговор с другим обвиняемым, Сливой, и частично похищал оборудование (жесткие диски, винчестеры, видеорегистраторы и тому подобное), что не позволяло системам видеонаблюдения в полной мере выполнять свои функции.

«С 8 по 10 декабря 2011 года, осуществляя монтаж оборудования систем видеонаблюдения в отделении по обслуживанию VIP-клиентов Донецкого отделения «ПриватБанка», обвиняемые умышленно не установили предназначенные для установки видеорегистраторов два жестких диска, которые ими были проданы, в связи с чем исключалась физическая возможность архивации записи с камер видеонаблюдений, установленных ими же в данном отделении банка», - заявила Попова.

Кроме того, прокурор подробно изложила, как 27 и 28 декабря 2011 года Рудичев и  Ломака готовили преступление, проводили наблюдение за отделением банка, а 29 декабря, вооруженные пистолетами с глушителями, беспрепятственно проникли в здание и расстреляли четырех девушек-сотрудниц и охранника.

По словам прокурора, нападавшие, угрожая оружием, требовали деньги у сотрудниц банка, но после того, как управляющая отделением банка Елена Отачкина «нажала на кнопку находящегося при ней переносного радиопульта тревожной сигнализации», вследствие чего в помещении отделения банка «активировалась звуковая сигнализация», нападавшие начали по очереди расстреливать сотрудников банка, начиная с охранника.

Подсудимые слушали все молча и без эмоций.

В 15:30 судья объявил судебное заседание закрытым. Новое заседание назначено на завтра, 21 августа.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, дело об убийстве пятерых сотрудников отделения «ПриватБанк» в Донецке было направлено в суд с обвинительным заключением 8 июня 2012 года.

Двоим жителям Донецка, обвиняемым в расстреле работников банка, грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Вместе с ними на скамье подсудимых – двое жителей Запорожской области, которые продали грабителям оружие, а также должностное лицо частной компании, отвечавшее за систему безопасности в отделении банка.

«ПриватБанк» выплатил вознаграждение в размере 1 млн грн 132 милиционерам Донецка, участвовавшим в раскрытии преступления.

фото: ostro.org

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