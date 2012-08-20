После обнаружения сибирской язвы в Украине открыли уголовное дело

{1-} После обнаружения сибирской язвы в Запорожской области прокуратурой было возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова, передает УНИАН.

«Сегодня, 20 августа, Мелитопольский горотдел милиции в связи с выявлением сибирской язвы у падшего животного в селе Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области возбудил уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, повлекших тяжкие последствия», - заявила Пискунова.

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По ее словам, расследование данного уголовного дела взяла на контроль прокуратура Запорожской области.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области 15 августа была обнаружена мертвая корова.

Ветеринары, согласно принятой процедуре, взяли образцы тканей мертвого животного для исследований, однако не дождавшись результатов анализов, часть мяса была продана на рынке Мелитополя.

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По результатам тестов, в организме коровы был обнаружен возбудитель опаснейшего заболевания – сибирской язвы.

Позже все найденное мясо погибшей коровы было найдено, изъято и сожжено, а в селе Вознесенка введен карантин.

фото: vesti.ru

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