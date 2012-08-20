Янукович уволил первого замминистра соцполитики

{1-} Президент Украины Виктор Янукович уволил первого заместителя Министра социальной политики Василия Надрагу.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ был подписан в понедельник, 20 августа.

«Освободить Надрагу Василия Ивановича с должности первого заместителя Министра социальной политики Украины», - говорится в документе.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Виктор Янукович назначил Надрагу первым заместителем министра социальной политики 24 декабря 2010 года.

До этого Надрага был министром труда и социальной политики, однако в результате административной реформы чиновник получил должность заместителя в новообразованном Министерстве социальной политики, главой которого был назначен вице-премьер Сергей Тигипко.

Фото: zn.ua

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