Телеканалам больше не нужен украинский язык для получения лицензии

{1-} Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил новые образцы заявлений на выдачу лицензий теле- и радиоканалам.

Отныне для выдачи, продления, переоформления лицензий не нужно указывать языки, на которых будет вестись на вещание, передает «Корреспондент».

Соответствующий приказ в понедельник, 20 августа, подписал глава ведомства Владимир Манжосов.

«Отмеченные документы были подготовлены в связи со вступлением в силу закона Украины «О принципах государственной языковой политики», а также принимая во внимание неоднократные обращения субъектов ведения хозяйства», - говорится в приказе.

«Представители Национального совета в областях, городах Киеве и Севастополя обязаны сообщить руководителям телерадиоорганизаций информацию о возможности переоформления лицензий на вещание», - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, согласно нормам закона «О принципах государственной языковой политики», 13-20 августа русскому языку предоставили статус регионального областные советы Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской и Херсонской области, а также городские советы Измаила, Одессы, Севастополя и Харькова.

Фото: Корреспондент.net

Новости по теме:

В Харькове запретили защищать украинский язык

В Одессе повысили статус русского языка

Оппозиция советует Азарову и Могилеву выучить украинский и крымскотатарский

Ющенко знает, кто виноват в принятии языкового закона