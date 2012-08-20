На юге Турции произошел теракт: семеро погибших

{1-} На юге Турции произошел теракт – взорвалась бомба в городе Газиантеп недалеко от границы с Сирией. Погибли не менее семи человек. Общее число пострадавших уточняется.

Об этом сообщает ВВС.

По предварительной информации, теракт был направлен против турецких полицейских.

В репортажах турецкого телевидения видны несколько горящих автомобилей.

Ранее местный губернатор заявил, что был взорван заминированный автомобиль, оставленный возле полицейского участка.

Отметим, что Газиантеп – центр одноименной провинции на границе с Сирией.

В этом районе активно действуют боевики Курдской рабочей партии, которые добиваются создания независимого государства.

фото: vesti.ru

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