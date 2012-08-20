На юге Турции произошел теракт: семеро погибших

{1-} На юге Турции произошел теракт – взорвалась бомба в городе Газиантеп недалеко от границы с Сирией. Погибли не менее семи человек. Общее число пострадавших уточняется.
Об этом сообщает ВВС.
По предварительной информации, теракт был направлен против турецких полицейских.
В репортажах турецкого телевидения видны несколько горящих автомобилей.
Ранее местный губернатор заявил, что был взорван заминированный автомобиль, оставленный возле полицейского участка.
Отметим, что Газиантеп – центр одноименной провинции на границе с Сирией.
В этом районе активно действуют боевики Курдской рабочей партии, которые добиваются создания независимого государства.
фото: vesti.ru
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